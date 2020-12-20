Beşiktaş'ta altyapı, Ümraniye’ye taşınıyor

Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, Divan Kurulu Toplantısı’nda Yönetim Kurulu adına konuştu.

FUTBOL 20.12.2020 - 12:20 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ta altyapı, Ümraniye’ye taşınıyor

Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, Divan Kurulu Toplantısı’nda Yönetim Kurulu adına konuştu.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları sürdü! Antrenmanda 4 isim takımla çalışmadı

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları sürdü! Antrenmanda 4 isim takımla çalışmadı

“Fulya’daki Hakkı Yeten Tesisleri’nde antrenman yapan özkaynak sporcularımızı Ümraniye’ye taşıyacağız. Projemiz hazır. Gençlerimiz, Ümraniye’de abileriyle bir arada olacak. Hakkı Yeten Tesisleri’nde de gerekli düzenlemeleri ve yenilemeleri yaptık. Stadımız gözden geçirildi. UEFA standartlarına uygun olmayan her şey düzeltildi. Süleyman Seba Spor Salonu ve Akatlar’da da gerekli düzenlemeler yapıldı” dedi.

(Fanatik)

#Beşiktaş #Altyapı #Ümraniye
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