Siyah-beyazlılar, yeni sezon planlaması dahilinde kadrosuna kattığı Gedson'un ardından transferde rotayı forvet mevkisine çevirdi.

Beşiktaşlı yöneticiler ülkemizde Atakaş Hatayspor formasıyla kol krallığı yaşayan Aaron Boupendza ile Arsenal'in Fransız yıldızı Alexandre Lacazette'i transfer listesine aldı.

Bu sezon başında Katar Ligi ekiplerinden Al-Arabi'ye transfer olan 25 yaşındaki Boupendza, çıktığı 12 karşılaşmada 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

2017 yılında Lyon'dan Arsenal'e transfer olan 30 yaşındaki Lacazette'in ise Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Premier Lig'de bu sezon 16 karşılaşmada forma giyen Fransız yıldız, 3 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu. (beIN SPORTS)