Sezon başında Beşiktaş’a büyük umutlarla kazandırılan Alex Teixeira, performansıyla beklentilerin altında kalsa da ikinci yarı itibarıyla Brezilyalı yıldız çıkışa geçti.

Sezon başında Beşiktaş ’a büyük umutlarla kazandırılan Alex Teixeira, performansıyla beklentilerin altında kalsa da ikinci yarı itibarıyla Brezilyalı yıldız çıkışa geçti.

Altay maçında yüzde 90.5 pas isabeti ile oynayan Brezilyalı yıldız, 4 ikili mücadele kazanırken 4 şutta 3 kez kaleyi buldu. İdmanlarda da oldukça hırslı görüntü sergileyen Teixeria, teknik ekibe güven veriyor.