Beşiktaş'ta akıllı yatırım!

Başakşehir karşısında galibiyet ile sahadan ayrılan ve zirvede yerini sağlamlaştıran Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal ve Cyle Larin yine performanslarıyla göz doldurdu. Şampiyonluk yarışında olan diğer takım oyuncularının ortalamalarına göre daha düşük bedeller alan bu üç isim, takıma kazandırdıkları puanlarla da yıllık maaşlarını çıkarmayı başardı.

ABOUBAKAR ADETA KÜLLERİNDEN DOĞDU

Sakat geçirdiği uzun bir dönem sonrası Beşiktaş'a sezon başında bonservissiz ve yıllık 1.5 milyon Euro bedelle transfer olan Aboubakar, 15 gol ve yaptığı 5 asist ile takımına doğrudan 18 puan kazandırdı. Kamerunlu yaklaşık 13.5 milyon TL ücret alırken, Beşiktaş ise Aboubakar'ın gol ve asistlerinden 19.5 milyon TL puan primi elde etti.

ELEŞTİRİLEN İSİMDİ ANCAK ALDIRMADI

Beşiktaş'ta 14 gol atan, 4 de asist yapmayı başaran Larin ise bir dönem transferi çok eleştirilen isimdi. Beşiktaş'tan yıllık 1.75 milyon Euro (15.7 milyon TL) alan Kanadalı, buna karşın çok sayıda maçta puanlar getirdi. Beşiktaş, Larin'in katkılarıyla 14 puan elde etti ve 12 milyon TL'yi kasasına koydu.

GHEZZAL ZİRVE YAPTI

Beşiktaş'ta özellikle kanat ortalarında olan etkinlikleriyle öne çıkan Ghezzal, geçtiğimiz sezon bu yükü sırtlayan Caner Erkin'in üstüne çıkmayı başardı. Cezayirli futbolcu, 12 asist ile krallık koltuğuna yerleşirken, Beşiktaş'a kiralama bedelsiz, yıllık 1.35 milyon Euro (12.1 milyon TL) karşılığında transfer olmuştu. Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki oyuncunun skora etkileriyle 14 puanı hanesine yazdırdı. Bu ise Beşiktaş'ın kasasına 12 milyon TL prim olarak döndü. (SABAH)