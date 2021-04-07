Beşiktaş'ta Ajdin Hasic'e mesaj

Alanyaspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta Ghezzal'ın golünden sonra sakatlanan Ajdin Hasic'e mesaj verildi.

FUTBOL 07.04.2021 - 20:59 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ta Ajdin Hasic'e mesaj

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşmanın 58. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında Rachid Ghezzal, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

Ghezzal'ın bu golünden sonra Beşiktaş'ta tüm futbolcular sakatlığı bulunan Hasic'in formasını kaldırarak genç futbolcuya destek mesajı verdi.

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Ajdin Hasic, Bosna Hersek Milli Takımı'nda oynadığı maçta sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı. (MİLLİYET)

#Beşiktaş #Ajdin Hasic
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