Beşiktaş'ta Adem Ljajic kararı

Beşiktaş alacağı oyuncular kadar, göndereceği isimler için de çalışmalar yapıyor. Bunlardan biri de yönetimin geçen sezon devre arasından beri göndermeye çalıştığı Adem Ljajic.

Maliyet yükünü azaltmak isteyen siyah-beyazlılar, Boşnak orta saha için gelebilecek her teklife açık olduklarını menajerlere bildiriyorlar.

29 yaşındaki futbolcu için düşük rakamlara bile 'evet' denecek. (FOTOMAÇ)