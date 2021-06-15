Beşiktaş'ta Adem Ljajic kararı
Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen ancak bir türlü beklentileri karşılayamayan Adem Ljajic ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
FUTBOL 15.06.2021 - 15:20 15.06.2021 - 15:23 Kartal Bakışı
Beşiktaş alacağı oyuncular kadar, göndereceği isimler için de çalışmalar yapıyor. Bunlardan biri de yönetimin geçen sezon devre arasından beri göndermeye çalıştığı Adem Ljajic.
Maliyet yükünü azaltmak isteyen siyah-beyazlılar, Boşnak orta saha için gelebilecek her teklife açık olduklarını menajerlere bildiriyorlar.
29 yaşındaki futbolcu için düşük rakamlara bile 'evet' denecek. (FOTOMAÇ)
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