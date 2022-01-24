Kara Kartal, 1-1’lik Yeni Malatyaspor beraberliğinin ardından 2 haftalık araya girmişti. Süper Lig ’deki sıradaki maçına 6 Şubat’taki Antalyaspor karşılaşmasıyla çıkacak olan Siyah-Beyazlılar’da yönetim, bu arada kadroda büyük bir operasyona imza atmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda ilk olarak kadro dışı konumda bulunan; Fabrice N’Sakala, Douglas, Jeremain Lens ve Adem Ljajic’le bir kez daha görüşülecek. Yönetim, bu 4 oyuncuyla son bir pazarlık yapıp kullanmadığı isimlerle bağını koparmayı planlıyor. Ljajic’in 2.1 milyon Euro, Lens’in 1 milyon 250 bin Euro, Douglas’ın 500 bin Euro ve N’Sakala’nın da 350 bin Euro’luk yarım dönem maliyeti bulunuyor. Yönetim, neredeyse 5 milyon Euro’ya ulaşan maliyetten en az kayıpla kurtulmayı amaçlıyor.

Vida giderse Okaka

Siyah-Beyazlılar, sezon sonunda kontratı bitecek Domagoj Vida’yla devre arasında yollarını ayırmaya yeşil ışık yakmıştı. Hırvat stoperin 1 milyon 750 bin Euro’luk ikinci yarı hak edişini bırakması halinde bedelsiz ayrılığına olumlu bakan yönetim, tecrübeli savunmacıdan haber bekliyor. İngiliz ekibi Watford başta olmak üzere birçok isimle temas halinde bulunan Vida, bir takımla anlaşma sağlayabilirse devre arasında ayrılacak. Beşiktaş , bu ihtimal halinde kadrosuna yeni bir golcü kazandırmak için düğmeye basacak. Başakşehir’den Okaka ismi gündeme gelebilir.

Güven'e zam yolda

Beşiktaş yönetimi, kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Güven Yalçın’la bu arada kontrat uzatmak için çalışmalara başladı. Genç forvetin 100 bin Euro’luk maaşının 300 bin Euro’ya çıkarılması konusunda 3 yıllık bir paket hazırlayan idareciler, teklifi oyuncunun temsilcisine iletti. Kariyerine Beşiktaş’ta devam etmeyi planlayan Güven’in bu öneriye olumlu yanıt vermesi bekleniyor. Kulüple sezon sonunda kontratı bitecek bir diğer isim Can Bozdoğan’ın ise sezon sonunda 1.8 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunun kullanılıp Schalke’den bonservisinin alınması bekleniyor.

Ersin ve Rıdvan görüşme masasına

Kulübün öz kaynak düzeninden yetişen Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz, 2 sezonluk süreçte 3 kupa kaldırmıştı. Sözleşmeleri 2023’ün Mayıs sonunda bitecek olan 2 futbolcu için de yönetimin çalışması var. İdareciler, ilk 11’in değişilmez 2 ismiyle kontrat yenilemek için düğmeye bastı. İki genç isimle yapılan temaslarda oyuncuların da yola devam konusunda yapıcı bir tutum takındığı kaydedilirken, kontrat yenileme konusunun yakın zamanda resmiyet kazanması planlanıyor. (FANATİK)