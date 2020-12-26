Beşiktaş'ta 850 bin euroluk mucize!

Başakşehir galibiyetiyle Süper Lig'de müthiş bir çıkış yaşayan Beşiktaş, az paraya doğru transferlerle şampiyonluğa oynayabilecek takım kurulabileceğini herkese ispat etti. Yaz transfer döneminde 11 futbolcuyu kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar sadece 3 isim için kasasından bonservis ve kiralama ücreti çıktı.

EN PAHALISI BERNARD MENSAH

Beşiktaş, Mensah için 500 bin, Rosier için 200 bin euro, Atakan Üner için ise 150 bin euro ödedi. Aboubakar, Josef, Ghezzal, Welinton ve N'Sakala gibi 11'in direkt oyuncuları için para ödemedi.

BEDELSİZLER TAKIMI TAŞIYOR

Bedelsiz olarak takıma katılan Vincent Aboubakar 8 golle takımını taşıdı. Gol krallığında da ilk sırada. Yine bedelsiz alınan Rachid Ghezzal da 5 asistle Süper Lig'e damgasını vurdu. (Takvim)