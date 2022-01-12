Kovid-19’un ağır darbe indirdiği Beşiktaş’ta hayat yeniden normale dönmeye başladı. Siyah-beyazlılar yaşanan ağır krizi büyük ölçüde atlattı. Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup, Alex Teixeira ve Kenan Karaman’ın testleri daha önce pozitif çıkmıştı. Can Bozdoğan ise boğaz enfeksiyonu nedeniyle Turkcell Süper Kupa ve Çaykur Rizespor maçlarında görev yapamamıştı.

Antalyaspor ile Katar’da oynanan Süper Kupa maçını kaçıran Necip Uysal, Güven Yalçın ve Serdar Saatçı ise testlerinin negatife dönmesi üzerine Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giymişti. İzolasyon ve tedavi süreçleri tamamlanan isimlere dün yeni testler uygulandı. Teknik Sorumlu Önder Karaveli ve kaptan Atiba Hutchinson dışındaki tüm isimlerin testi negatif sonuçlandı. Buna göre Pjanic, Ghezzal, Oğuzhan, Larin, Kenan ve Alex Teixeira bugün takımla antrenmana çıkabilecek. (MİLLİYET)