Beşiktaş'ta 4 isim görüşme odasına

Karakartal'da hedef; Vida, Larin, Güven Yalçın ve Oğuzhan Özyakup'la yeniden anlaşma sağlamak.

Süper Lig ve Avrupa'da başarılı olmak isteyen Beşiktaş, yaz transfer döneminde; Pjanic, Batshuayi, Ghezzal, Teixeira gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendirdi.

Kartal, ocak ayında da durmayacak. İlk hedef ise iç transferde 4 futbolcuyu kadroda tutmak.

Vida ve Oğuzhan Özyakup'tan indirim bekleyen siyah-beyazlılar, Güven Yalçın ve Larin'in maaşına zam yapmayı planlıyor.

Vida'ya 1.7 milyon euro

Vida, Beşiktaş'la yeniden anlaşmak için 3.4 milyon euro olan maaşından 900 bin euro feragat etmeye hazır ancak Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi 2.5 milyon euro'yu da çok buluyor.

Hırvat stopere önerilen sözleşme ise iki yıllık ve sezon başına 1.7 milyon euro garanti ücret. 32 yaşındaki oyuncunun menajeriyle de 2 milyon euro'luk komisyon problemi henüz çözülebilmiş değil.

Larin 2.5 milyon euro istiyor

Beşiktaş formasıyla kariyerinde büyük bir sıçrayış yakalayan Cyle Larin'in yeni sözleşme koşulları oldukça ağır.

Siyah-beyazlıların 1 milyon 750 bin euro teklif ettiği Kanadalı forvet, 2.5 milyon euro garanti ücret ve imza parası talep ediyor.

Güven'in maaşına zam yapılacak

Son iki maçta üç gol atarak kendisini toparlama sinyalleri veren Güven Yalçın'ın görüşmelerden olumsuz etkilenmesi endişesi yaşanıyor.

Bu nedenle pazarlıklar devre arasına bırakılacak.

100 bin Euro ile takımın en az kazananı olan 22 yaşındaki forvete zam yapılacak.

Oğuzhan Özyakup'tan beklenti %50 indirim

Oğuzhan Özyakup da devre arasını bekleyecek.

Yıllık maaşı 2 milyon euro olan 29 yaşındaki orta sahanın takımda kalması için ciddi indirime gitmesi gerekecek.

Siyah-beyazlıların, tecrübeli futbolcuya 1 milyon euro önermeyi planladığı öğrenildi.

(SABAH)