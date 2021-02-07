Beşiktaş'ta 4 eksik

Beşiktaş’ta Dorukhan Toköz ve Bernard Mensah cezaları nedeniyle bu akşamki karşılaşmada görev alamayacak.

FUTBOL 07.02.2021 - 12:04 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ta 4 eksik
Cyle Larin: Şampiyonluğa yürüyoruz

Cyle Larin: Şampiyonluğa yürüyoruz

Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Dorukhan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maçla cezalandırılmıştı. Tahkim dün cezayı onadı. Antalyaspor karşılaşmasında sarı kart gören ve bu sezon 4. kez bu durumla karşı karşıya kalan Mensah da cezası nedeniyle bugünkü karşılaşmada takımını yalnız bırakacak. Öte yandan sakatlığı bulunan Gökhan Töre ve yeni transfer Cenk Tosun da bugünkü maçın kadrosunda yer almayacak.

(FANATİK)

#Beşiktaş #mensah
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
Takım O Av P
  Şamp. Ligi   UEFA   Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.