Beşiktaş'ta 4 eksik

Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Dorukhan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maçla cezalandırılmıştı. Tahkim dün cezayı onadı. Antalyaspor karşılaşmasında sarı kart gören ve bu sezon 4. kez bu durumla karşı karşıya kalan Mensah da cezası nedeniyle bugünkü karşılaşmada takımını yalnız bırakacak. Öte yandan sakatlığı bulunan Gökhan Töre ve yeni transfer Cenk Tosun da bugünkü maçın kadrosunda yer almayacak.

(FANATİK)