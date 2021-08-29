Beşiktaş'ta 36 yıl sonra bir ilk

Beşiktaş sezonun 3.hafta maçında Fatih Karagümrük karşısında 1-0 galip geldi ve puanını 7 yaptı.

Beşiktaş uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen gol yemeden maçı tamamladı. Böylece Sergen Yalçın'ın ekibi 36 yıl sonra bir ilke imza atmış oldu.

Beşiktaş en son 1985-86 sezonunda ilk 3 maçını gol yemeden bitirmiş hatta ilk 5 haftada rakiplerine gol atma fırsatı vermemişti. Beşiktaş bu sezon Çaykur Rizespor 'u 3-0, Karagümrük'ü 1-0 yenerken Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

Beşiktaş geçen sezon Süper Lig 'de şampiyon olurken 15 maçı gol yemeden tamamlamıştı. (FANATİK)