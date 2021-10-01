Beşiktaş'ta 3 isim Sivasspor maçı ile geri dönüyor
Süper Lig'de 8. hafta maçında Sivasspor'la karşılaşacak Beşiktaş'ın maç kadrosu açıklandı. Sakatlıkları geçen Necip Uysal, Domagoj Vida ve Alex Teixeira maç kadrosuna dahil edildi.
FUTBOL 01.10.2021 - 19:34 01.10.2021 - 19:36 Kartal Bakışı
Süper Lig 'de 8. hafta maçında Sivasspor 'la karşılaşacak Beşiktaş 'ın maç kadrosu açıklandı. Sakatlığı geçen Vida ve Alex Teixeira kadroda yer aldı.
Sakatlığı geçen Necip Uysal, Domagoj Vida ve Alex Teixeira kadroya dahil edildi.
Sakatlıkları süren Atiba, Pjanic, Ghezzal, Welinton, Larin, Montero, N'Koudou ve Mehmet Topal kadroda yer almadı.
Beşiktaş, Sivasspor'la yarın akşam saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşılaşacak.
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