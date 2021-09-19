Beşiktaş'ta 250 milyon TL'lik gelir kapıda

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne katılıp kasasını doldururken, yeni sponsorluklar da geliyor.

FUTBOL 19.09.2021 - 13:10 19.09.2021 - 13:12 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ta 250 milyon TL'lik gelir kapıda

Beşiktaş'ın uzun süredir yürüttüğü Fan Token görüşmelerinde sona yaklaşıldı. 2. Başkan Adnan Dalgakıran'ın yürüttüğü görüşmelerde bir firmayla anlaşma aşamasına gelindi.

Antalyaspor maçı öncesi Rosier şoku

Antalyaspor maçı öncesi Rosier şoku

Resmi imza sonrasında kasaya 250 milyon TL girmesi beklenirken, tokendan elde edilecek diğer kazançlarla 1 milyar TL sınırına ulaşılması bekleniyor. (SABAH)

#Beşiktaş #Sponsor
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