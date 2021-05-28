Beşiktaş'ta 2 isim imza atıyor

Beşiktaş, transfer dönemini şampiyon kadroyu büyük oranda koruyarak açmayı planlıyor.

Sözcü gazetesinden Ali Aydın'ın haberine göre; İlk anlaşmalar tamam. Tatile gitmeden önce görüşülen Atiba Hutchinson, bir yıl daha oynamak istediğini yöneticilere belirtti. 38 yaşındaki orta saha ile prensip anlaşmasına varıldı. Takımın ikinci kalecisi durumundaki Utku Yuvakuran ile de üç yıllık yeni sözleşme imzalandı. İki transferin gelecek hafta açıklanması bekleniyor.

YENİ ADAY DA COSTA

Diğer önemli hedef ise Valentin Rosier… Sporting kulübüyle yapılan görüşmelerde satın alma opsiyonuyla kiralama formülü üzerinde duruluyor. Gündeme gelen bir sağ bek daha var: Frankfurt'tan Danny da Costa. Haziran sonunda boşa çıkacak 27 yaşındaki Alman oyuncu için Sergen Yalçın'ın raporu bekleniyor. (SÖZCÜ)