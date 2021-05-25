Beşiktaş'ta 2 ayrılık! Boyd için ise rapor bekleniyor!

Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ, Türk futbol tarihinin en zor sezonunu zirvede kapattıklarını söyledi.

Emre Kocadağ Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadro planlamasında düşünmedikleri 2 isimle yolların ayrılacağını açıkladı.

Lens, Douglas ve Boyd'un durumu ne olacak?

Emre Kocadağ şunları söyledi;

Geçmiş yıllardaki yönetimler tarafından 4-5 yıllık sözleşme yapılan Lens ve Douglas ile konuşup yollarımızı ayırmak istiyoruz. Tyler Boyd ile ilgili de hocamızdan gelen rapora göre hareket edeceğiz. (HÜRRİYET)