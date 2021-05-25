Beşiktaş'ta 2 ayrılık! Boyd için ise rapor bekleniyor!

Beşiktaş'ın yöneticisi Emre Kocadağ önümüzdeki sezon kadroda düşünülmeyen isimlerle yolları ayırmak istediklerini söyledi.

FUTBOL 25.05.2021 - 11:27 25.05.2021 - 11:32 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ta 2 ayrılık! Boyd için ise rapor bekleniyor!

Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ, Türk futbol tarihinin en zor sezonunu zirvede kapattıklarını söyledi.

Emre Kocadağ Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadro planlamasında düşünmedikleri 2 isimle yolların ayrılacağını açıkladı.

Lens, Douglas ve Boyd'un durumu ne olacak?

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Emre Kocadağ şunları söyledi;

Geçmiş yıllardaki yönetimler tarafından 4-5 yıllık sözleşme yapılan Lens ve Douglas ile konuşup yollarımızı ayırmak istiyoruz. Tyler Boyd ile ilgili de hocamızdan gelen rapora göre hareket edeceğiz. (HÜRRİYET)

#emre kcoadağ #Beşiktaş #Transfer #Sezon
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