Beşiktaş'ta 10 maddede derbi!

35 puanla lider durumdaki Beşiktaş, yenilmezlik serisini 7 maça çıkarıp iddiasını sürdürmek istiyor.

10 maddede Beşiktaş...

DERBİ hazırlıkları kapalı kapılar ardında yapıldı. Arkadaşlığın üst düzeyde olduğu öyle ki uzun süredir bir varlık gösteremeyen Ljajic'in bile yüzünün güldüğü haberleri alındı.

HATAY beraberliğiyle 5 maçlık galibiyet serisi sekteye uğrayan Beşiktaş, kupada Çaykur Rizespor'u eleyerek yeniden moral buldu.

SEZON başından bu yana sık sık rotasyonlu kadrolarla sahaya çıkan teknik direktör Sergen Yalçın, bu maçta da kadroyu yenileyecek. Kupa maçına göre 6 ya da 7 isim ilk 11'de olmayacak

HAVA topu kazanma, top çalma, top kesme gibi savunma istatistiklerinde rakibine göre üstün olan siyah-beyazlılar, hafta boyunca öne çıktığı bu özelliklerini pekiştirici çalışmalar yaptı.

DURAN topların doğru kullanımı için ekstra antrenmanlar yapıldı. Vida, Larin, Aboubakar, Josef için duran top organizasyonu alternatifleri geliştirildi. Topun başındaki isim ise asist kralı Ghezzal'dı.

SON dönemde Beşiktaş'ın zaafı stoperlerin ve orta saha merkezindeki oyuncularının yaptığı top kayıplarıydı. Sergen Yalçın, daha dikkatli ve basit oyun oynanmasını istedi.

ABOUBAKAR'IN rakip stoperler arasında yalnız kaldığında pozisyona girme noktasında sıkıntı yaşadığını gözlemleyen teknik ekip, orta sahadan bu oyuncuya mutlak destek bekliyor. Larin ile Aboubakar birbirine yakın oynayacak.

SERGEN Yalçın formda olan hücumcularına yine çok güveniyor. Resmi maçlarda 23 gol atıp, 12 asist katkısı sağlayan Larin, Aboubakar ve Ghezzal üçlüsü en büyük kozu olacak. Welinton dışında eksiği bulunmayan Beşiktaş'ta, Adem Ljajic ve Gökhan Töre gibi isimler de derbide oynamaya hazır.

İDMAN maçlarında dahi sık sık yelekleri değiştirip oyuncuları ayrı takımlarda deneyen Sergen Yalçın; Montero ve Necip Uysal arasındaki kararını İspanyol oyuncudan yana kullandı.

YÖNETİM, futbolcuların geçmiş primlerini ödeyerek motivasyon sağladı. Bugün de Başkan, Ümraniye'de takımla bir araya gelerek derbinin primini açıklayacak.

(Sabah)