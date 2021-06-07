Beşiktaş'ta 10 Haziran'da ilk resmi transfer! Ardından iki transfer yolda!

Sergen Yalçın ile bu hafta içerisinde sözleşme yenilemeye hazırlanan Beşiktaş yönetimi, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını da tüm hızıyla devam ettiriyor...

Beşiktaş, iki sezondur Aytemiz Alanyaspor forması giyen ve kulübüne veda eden Salih Uçan ile anlaştı... Üç yıllık sözleşmenin altına imza atacak başarılı futbolcu, yıllık yedi milyon Türk Lirası kazanacak... Kendisine yurt içi ve yurt dışından gelen teklifler arasından Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle siyah beyazlıları tercih eden 27 yaşındaki orta saha oyuncusu,, 10 Haziran'da transfer dönemi başlar başlamaz resmi sözleşmeyi imzalayacak.

İKİNCİ TRANSFER YİNE ALANYASPOR'DAN

Siyah beyazlıların ikinci transferinin de yine Aytemiz Alanyaspor'dan olması bekleniyor... Beşiktaş yönetiminin daha önce prensip anlaşmasına vardığı Steven Caulker'ı da renklerine bağlamak için gün saydığı öğrenildi. Siyah beyazlılar, Salih Uçan'da olduğu gibi Güney ekibiyle sezon sonunda biten kontratını yenilemeyen İngiliz stoper içinde bonservis bedeli ödemeyecek.

EURO 2020 SONRASI GURBETÇİ TRANSFERİ

Beşiktaş'ın gözünü diktiği bir diğer isim de Kenan Karaman... A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunda bulunan 27 yaşındaki forvet konusunda girişimlerini sürdüren siyah beyazlıların bu transferi bir an önce bitirmek için yoğun çaba sarfettiği bildirildi. Siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezon Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf forması giyen ve sözleşmesini uzatmayan Kenan Karaman'ı kadro derinliği oluşturmak açısından iyi bir alternatif olarak görüyor. (BEIN SPORTS)