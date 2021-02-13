Beşiktaşlılar'dan Yaşar Kemal Uğurlu tepkisi

Merkez Hakem Kurulunun, Gençlerbirliği-Beşiktaş maçına Yaşar Kemal Uğurlu'yu atamasına siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdi.

FUTBOL 13.02.2021 - 12:48 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaşlılar'dan Yaşar Kemal Uğurlu tepkisi

Merkez Hakem Kurulunun (MHK) Gençlerbirliği-Beşiktaş maçına Ankara bölgesi hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun atamasının ardından Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada tepkisini dile getirdi. Uğurlu'nun yönettiği son 4 maçta Beşiktaş galip gelemiyor. Siyah-Beyazlılar, bu maçlarda 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

MONTERO ŞOKU

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbisi hangi gün?

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbisi hangi gün?

Öte yandan, Konyaspor maçında sakatlanan Beşiktaş'ın stoperi Montero'dan Siyah-Beyazlılar'a kötü haber geldi. Sol dizinden sakatlanan İspanyol oyuncu sahalardan yaklaşık olarak 1 ay uzak kalacak. (AKŞAM)

#Beşiktaş #gençlerbirliği #yaşar kemal uğurlu
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
Takım O Av P
  Şamp. Ligi   UEFA   Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.