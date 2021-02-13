Beşiktaşlılar'dan Yaşar Kemal Uğurlu tepkisi

Merkez Hakem Kurulunun (MHK) Gençlerbirliği-Beşiktaş maçına Ankara bölgesi hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun atamasının ardından Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada tepkisini dile getirdi. Uğurlu'nun yönettiği son 4 maçta Beşiktaş galip gelemiyor. Siyah-Beyazlılar, bu maçlarda 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

MONTERO ŞOKU

Öte yandan, Konyaspor maçında sakatlanan Beşiktaş'ın stoperi Montero'dan Siyah-Beyazlılar'a kötü haber geldi. Sol dizinden sakatlanan İspanyol oyuncu sahalardan yaklaşık olarak 1 ay uzak kalacak. (AKŞAM)