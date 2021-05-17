Beşiktaşlılar merakla bekliyordu! Aboubakar'dan sakatlık ve yeni sözleşme açıklaması!

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, TRT SPOR'da özel açıklamalar yaptı. Aboubakar sakatlık ve sözleşme konusunu açıklığa kavuşturdu.

Aboubakar, kontratında 30 maç maddesi olduğunu sonradan öğrendiğini ifade ederek, "Kesinlikle burada kalmak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum ama kulübün menajerimle konuşması gerekiyor" dedi.

Aboubakar, açıklamalarında şunları kaydetti:

" Beşiktaş'a beni buraya getirdikleri için teşekkür ediyorum. Porto'da zor bir dönem geçiriyordum. Hayat felsefemde hedeflerim vardır. Bizim takım olarak bir hedefimiz vardı. Biz bireysel olarak tüm futbolcular kendi üzerimize düşeni yaptık. Çok fazla etken var, çimcisinden aşçısından yönetimine kadar herkesin emeği var. Hedefimiz vardı, futbolcu olarak üzerimize düşeni yaptık.

" Beşiktaş benim için özel bir kulüp"

Son maçta ikinci yarıyı izleyemedim, odamda dua ettim. Beşiktaş benim için özel bir kulüp. İnancımla beraber bir şeyler başardım. Avrupa'da lig bazında şampiyon olduğum ilk kulüp. Acı çekmeden hiçbir şey olmuyor. Ben buraya kendim bir şey yapmak için gelmedim. İnsanları mutlu etmek için geldim.

Hoca takıma enerjisini yansıttı, çok fazla ufak detay var. Deplasmanda oynadığımız bir maçta Atiba gol atmıştı, asist yapmıştı benim için çok değerliydi. Sakatlığım yüzünden milli takıma gidemeyeceğim.

" 30 maç maddesi olduğunu sonradan öğrendim"

Milli takımda sakatlandım. oyundan çıktım. İstanbul'a döndüm, emar çekildim. 6 milimetre açık olduğu görüldü. Ben o sürece kadar kontratımda 30 maç maddesi olduğunu bilmiyordum, ondan sonra öğrendim. Ben de takıma yardımıcı olmak istiyordum. Kontratımda 30 maç maddesi olduğunu sonradan öğrendim.

"Şampiyonlar Ligi oynamak istiyorum"

Ben bütün taraftara teşekkür ediyorum. Ben kesinlikle burada kalmak Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum ama kulübün menajerimle konuşması lazım. Alanyaspor ve Trabzonspor'u beğeniyorum, Uğurcan Çakır da iyi bir kaleci." (TRT SPOR)