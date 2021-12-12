Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, Milliyet’e özel açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör arayışının yanı sıra transferle ilgili yeni yol haritaları hakkında önemli bilgiler aktaran Dalgakıran, “Artık menajerlerin restoran menüsü gibi listelerinden farklı bir konsepte geçeceğiz. Yurtta ve dünyada yetenekli genç futbolcuları bulup onlara yatırım yaparak, onları yetiştirerek güçlü kadro yapıları oluşturacağız” dedi.

Siyah-beyazlı yönetici sözlerine şöyle devam etti:

“Sergen hocamızın ayrılmasından sonra genç, başarıya aç, bilimsel yöntemlerle çalışan bir teknik adamla anlaşacağız. Sadece teknik adam değişikliği ile ilgilenmiyoruz. Gelecekte de sürdürülebilir finansal stratejiler oluşturmak istiyoruz. Alt yapıda genç, dinamik ve rekabetçi gençlere ihtiyacımız var. Afrika’dan bile böyle oyuncu adaylarını arayıp bulacağız.”

Kulüpteki profesyonel yapıyı güçlendirmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, teknik direktörün üstünde yetkilerle donatılmış sportif direktörlüğü hayata geçirmeyi planlıyor. Bu anlamda Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı’nın önemli sorumluluklar yükleneceği bildiriliyor. Adnan Dalgakıran, “İyi bir sistem oluşturursak başarılı olabiliriz. Aksi halde dokuya uymayan transferler hayal kırıklığı yaratacaktır” ifadelerini kullandı. (MİLLİYET)