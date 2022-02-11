Beşiktaş altyapısında yetişen, geleceğin yıldızı olarak gösterilen ancak beklentileri karşılayamayan Muhammed Demirci, 24 Erzincanspor'da yeniden küllerinden doğdu.

24 Erzincanspor'da 21 maçta 13 gol, 7 asist yapan Muhammed akıllara 2019/20 sezonunda Erzican'da 34 maça çıkan ve 20 gol atarak Galatasaray'a imza atan Kerem Aktürkoğlu'nu getirdi.

Barcelona'ya gitmişti

Siyah-beyazlı takımın altyapısında oynadığı dönemde Barcelona ile antrenmanlara çıkan süper solak Muhammed, 'Beşiktaşlı Messi' lakabını da almıştı.

27 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada; 'Tekrardan Beşiktaş'ta oynamak isterim. Beni Önder Karaveli Hoca keşfetti' dedi.

'Ben o şansı Kerem'den önce yakaladım'

Radyospor'da Anadolu Ateşi programında Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Muhammed Demirci, "Sezon öncesinde ekstra antrenmanlar yaptım ve çok çalıştım. Kerem Aktürkoğlu detayı olarak paylaşıldım. Fakat ben bu durumdan haz duymuyorum. Kerem ilk kez o şansı yakaladı. Ben o şansı daha önce yakaladım. Fakat başarılı olamadım" dedi.

'Kendimle çok yüzleştim'

Kariyer planlamasında hatalar yaptığını ifade eden Muhammed, "Piyasaya erken çıktığım için beni 35 yaşında zannedenler oluyor. Ben 27 yaşındayım. Fakat kendi hatalarımdan dolayı farklı bir süreç yaşadım. Şu anda 2. Lig'deyim, 3. Lig'de oynadım. Kendi kendime çok söyledim: 'Senin buralarda ne işin var?' diye... Çok yüzleştim kendimle ve kararlar aldım" ifadelerini kullandı:

'Süper Lig'den teklif geldi...'

"Ben artık hedef belirlemiyorum, çalışmaya devam ediyorum. Beşiktaş'ta oynamayı kim istemez? Beşiktaş'ta tabii ki tekrardan oynamak isterim. Ara transfer döneminde Süper Lig'den ve 1. Lig'den arayan kulüpler oldu. Ben kulübümden ayrılmak istemedim. Çünkü ben buraya ne kadar emek verdiysem, Erzincanspor'da bana emek verdi. Beşiktaş-Galatasaray maçında direkten dönen topum kariyerimi etkiledi. 2-1 mağlup durumdaydık, 2-2 olacaktı. Daha güzel olabilirdi ama yaşamadan da bilemiyoruz"

'Beni Önder Karaveli keşfetti'

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli hakkında konuşan Muhammed Demirci, "Önder Karaveli, beni keşfeden hocadır. Önder Hoca ile de zaman zaman konuşuruz, bu süreçte işinden dolayı görüşemedim. Bernd Schuster beni çok etkilemişti, Beşiktaş'ta beni A Takıma alan hoca Bernd Schuster'di. Antrenmanlarda bana 'Messi' diye sesleniyordu. Şu andaki hocam Mesut Toros'un da emeği üzerimde çoktur. Ona da ayrıca teşekkür ederim" açıklamasında bulundu. (AJANSSPOR)