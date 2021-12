Rachid Ghezzal: "Maalesef futbolda bazen her şey istediğimiz gibi gitmiyor ama ilerlemek zorundayız. Sergen hocama ve bütün ekibine bize yaşattığı anılar için çok teşekkür ederim , özellikle geçen sezon kazanılan 2 kupa inanılmazdı. Hem iyi günde hem kötü günde benim için büyük bir onurdu sizinle çalışmak. Canı gönülden başarılar dilerim. Teşekkürler."

Fabrice Nsakala: "Her şey için teşekkürler hocam 🖤 Mutluluklar hep seninle olsun."

Murat Şahin: "Çalıştığımız sürece bize destek olan sahip çıkan Büyük Beşiktaş taraftarına Başkanına ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Gönül isterdi ki daha büyük başarılara hedeflere hep beraber koşalım. Kısmet buraya kadarmış tüm iyi dileklerim ve gönlüm BEŞİKTAŞK…🦅🦅"

Gökhan Töre: "Her şey için teşekkürler hocam. Yolun açık olsun."

Josef de Souza: "Sergen hoca, Murat hoca ve tüm teknik ekip... Beni bu takıma kabul ettiğiniz, Türkiye’deki en iyi yılımı geçirmeme katkı sağladığınız ve Türkiye şampiyonu olma rüyamı gerçekleştirmeme takım arkadaşlarımla beraber yardım ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum.Sizin de bugün de dahil olmak üzere her zaman benden istediğiniz gibi, bundan sonraki dönemde de takım arkadaşlarıma yardımcı olmak ve büyük Beşiktaş camiasına katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım. Bugün yollarımız ayrılıyor, ama benim sizin ve ekibinizin hayatında her şeyin yolunda gitmesi için içten dileklerim devam ediyor. Belki bir gün yollarımız tekrar kesişir. Her şey için teşekkürler, başarılar hocam…"

Montero: "Her şey için çok teşekkür ederim Sergen Hocam! İyi şanslar.🦅🖤"

Necip Uysal: "Yolun açık olsun hocam."

Oğuzhan Özyakup: "Her şey için teşekkürler hocam. Yolunuz açık olsun."

Pjanic: "Beraber geçirdiğimiz birkaç ay bana harika bir insan ve profesyonel ile çalışma fırsatı verdi. Her şey için teşekkürler hocam 🙏🦅"