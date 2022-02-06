Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Francisco Montero maçın ardından verdiği demeçte, "Daha iyi oynamalıydık, kazanmalıydık. Çok kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Savaştık, elimizden geleni yaptık. Yalnızca gol eksik kaldı. İyi mücadele ettik ama üç puanı alamadık" dedi.

Montero, "Futbolun içinde olan şeyler bunlar. Formasyonları hoca maç içinde değişebiliyor. Üçlü başladık, dörtlüye döndük. Bunlar olabilecek şeyler. Penaltı pozisyonunu izlemedim ama hakemlerin bizim lehimize olan pozisyonlarda VAR'a gitmeleri gerektiğini düşünüyorum. En azından hakem VAR'a gidebilirdi, böylece daha net olurdu her şey" dedi.

Ersin Destanoğlu: Neden ben 30. dakikada uyarılıyorum?

"Kendi oyunumun üzerine koymaya çalışıyorum. Çalışmalarımı gerçekleştiriyorum ve bunu sahaya yansıttığımda daha iyi hissediyorum. Benim söylemek istediğim başka bir konu var. Bu ligde oyuncu olsun kaleci olsun zaman geçirmeyen futbolcu yok. Ama ben yapınca hemen uyarılıyorum, başka kaleciler yapınca 90'da sarı görüyor. Ben niye 30. dakikada uyarılıyorum da diğerleri 90. dakikada uyarılıyor? Şu an sadece Abdülkadir hoca açısından söylemek istemiyorum. Daha dikkatli olmalarını istiyorum. Maç kazanmamız için gol atmamız lazım. Atakları yapıyoruz ama sonuçlandıramıyoruz. Önümüzdeki maçlarda umarım daha iyi sonuçlar alırız."

Güven Yalçın: Oynamak istiyorum, herkes oynamak istiyor

"Bir puandan mutlu değiliz. Kazanmak istiyorduk. Bu coşkulu taraftarın önünde kazanmak istiyorduk. Maalesef top girmedi. Çok çalışıyoruz çabalıyoruz ama bugün maalesef yüzümüz gülmedi. Özel çalışmaları hepimiz yapıyoruz. Oynamak istiyorum, herkes oynamak istiyor. Bu hocanın kararı. Herkes yüzde yüzünü veriyor bunda şüphe yok. Formayı alırsam yüzde yüzümü vereceğim." (NTV SPOR)