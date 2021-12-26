Ahmet Nur Çebi yönetimindeki Beşiktaş'ta gözler Ocak ayı transfer ve tescil dönemine çevrildi. Siyah-beyazlılar devre arası transfer dönemini fırsat olarak görürken, Kara Kartal'ın yıldızına Everton'ın talip olduğu ortaya çıktı. İşte İngiliz basınına yansıyan o haber...

Siyah-beyazlıların yıldız oyuncusuna Premier Lig ekibi Everton'ın transfer teklifinde bulunduğu belirtildi.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon kazandığı şampiyonlukta büyük rol oynayan Cyle Larin'e Everton'ın talip olduğu vurgulandı. Tecrübeli futbolcunun, Premier Lig ekibine Ocak ayında imza atabileceği vurgulandı.

Siyah-beyazlılar ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimler arasında yer alan Cyle Larin, yeni mukavele konusundaki pazarlıklara henüz olumlu geri dönüş yapmadı. Beşiktaş idarecileri ile Kanadalı golcü arasındaki pazarlıkların durma noktasına geldiği kaydedildi.

Beşiktaş'la yeni sözleşme konusunda anlaşma noktasına bir türlü gelmeyen Cyle Larin'e Avrupa kulüplerinin yakın ilgisinin olduğu belirtildi. Kanadalı golcüye West Ham United, Southampton, Brighton ve Marsilya'nın da talip olduğu vurgulandı.

İngiltere Premier Lig'de 17 mücadele oynayan Everton bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. Everton bu performansıyla ligde 19 puan topladı.

Premier Lig'de bu sezon 17 maçta 21 gol atan Everton'ın gol yollarındaki sıkıntı sonrası santrafor transferi için arayışa geçtiği ve bu yüzden Cyle Larin'i transfer etmek istediği haberin ayrıntılarında yer aldı. Everton'ın Kanadalı golcüyü transfer etmesi halinde Dominic Calvert-Lewin ile rekabete sokacağı ifade edildi.

Öte yandan Everton'ın bu transferi sezon sonunu beklemeden gerçekleştirmek istediği için Cenk Tosun'u takas önerisi olarak Beşiktaş'a teklif edebileceği haberin ayrıntılarında yer aldı.

26 yaşındaki Kanadalı golcü, Beşiktaş formasıyla bu sezon 26 resmi karşılaşmada forma şansı buldu. Tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda 7 gol kaydetti. Cyle Larin aynı zamanda 1 asist yaptı.

Kanada Milli Takımı'nın değişilmez isimleri arasında yer alan Cyle Larin; 44 kez milli olma başarısı gösterdi. 26 yaşındaki hücumcu bu mücadelelerde 22 kez rakip fileleri havalandırdı. (MİLLİYET)