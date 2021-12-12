Sinan Engin, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün büyük olasılıkla belli olduğunu açıkladı. Beşiktaş yönetimine yakınlığıyla bilinen ve Sergen Yalçın'ın ayrılığını ilk olarak duyuran Sinan Engin, Beşiktaş'ın yeni hocasının Şenol Güneş olduğunu açıkladı.

Sinan Engin yaptığı değerlendirmede Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Şenol Güneş'i göreve getirmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, "Beşiktaş'ın teknik direktörü ağırlıklı Şenol Güneş olacak gibi duruyor" sözlerini kullandı.

Beşiktaş'ın başında iki şampiyonluk yaşayan ve sonrasında A Milli Takım'ın başına geçen Şenol Güneş'in kendisiyle ilk görüşmelerde bu sezon herhangi bir takımın başına geçmek istemediğini ilettiği haberleri gündeme gelmişti.