Beşiktaş’ın yenemeyeceği takım yok

M.Başakşehir kadrosu hâlâ yolunu arıyor. Teknik direktörü değişse de bir oyun gücü bulmakta zorlanıyor

Siyah-beyazlıların önünde sert bir periyot var. İşin temel noktası tüm kadronun sahaya sürülebilir durumda olması

Başakşehir-Beşiktaş maçında nasıl bir futbol bekliyorsunuz? Sergen Yalçın'ın stratejisi sizce ne olmalı?

Beşiktaş ağır basıyor elbette. Eksikleri olabilir ama hiçbir zaman bunu oyunda zafiyet olarak göstermedi.

Bu süreç içinde eksiklikler biraz daha tamamlandı.

Beşiktaş kendi temposunu ve oyununu yansıttığında Süper Lig'de geçemeyeceği takım yok.

Ghezzal, Batshuayi, Alex... Bunlar çok önemli oyuncular.

Sahada olurlarsa çok ciddi fark yaratacaklardır. Süreç içinde tamamen dönmeleri farkı gösterir.

Yeter ki sakatlık olmasın

Sakatlıktan çıkan isimlerin düzelmesi ile Beşiktaş'ta işler tekrar rayına oturur mu?

Beşiktaş'ta zaten işler çok da rayından çıkmadı.

Ufak tefek sallanmalar oldu sadece. Bu da, bu kadar eksikliğe rağmen çok normal.

Puan cetveline ve ligin durumuna baktığımızda aradaki farkın yalnızca bir maç olduğunu görüyoruz.

Bu durum Beşiktaş'ın rahatlıkla üstesinden gelebileceği bir durum.

Bu oyuncu grubu, Sergen hoca ile birlikte bu işin altından çok rahat kalkar.

Yeter ki yaşadığı son sıkıntılı durumların bir kez daha tekrarı olmasın.

Sergen Yalçın özgür olmalı

Beşiktaş ligde son 3 haftada 1 kez kazandı, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı… Avrupa-lig maratonu takımı nasıl etkiliyor?

Yine sert bir periyot var ve zorlu görünüyor.

İşin temel noktası, Beşiktaş'ın tüm kadrosunun sahaya sürelebilir noktada olması. Maçlara ve rakiplere göre tabii ki kadro seçimleri olacak. Önemli olan Sergen Yalçın'ın bu kadro seçimini yapabilecek özgürlüğünün olması. Elindeki alternatifler sağlıklı olursa Avrupa'da da iyi oynayabileceğini gösteren bir Beşiktaş kadrosu var. Batshuayi, Alex, Pjanic gibi isimler işin bu tarafı düşünülerek de transfer edildi. Bunun da altından kalkabilirse zorlu maç trafiği en iyi şekilde aşılacaktır.

Emre Belözoğlu şanslı başlıyor

Başakşehir'de göreve gelen Emre Belözoğlu ile birlikte neler değişir. Başakşehir bu zor durumdan kurtulur mu?

Başakşehir kadrosu hâlâ yolunu arıyor.

Teknik direktörün değişse de bir oyun gücü bulmakta zorlanıyor.

Büyük bir motivasyon sıkıntıları var. Kulüp çok steril, sistemi güzel işliyor.

Fakat oyuncuyu baskı altına alabilecek, yapma iradesini zorlayabilecek bir itici gücü yok.

Teknik direktörün kısa süre içinde bu durumu birden düzeltip harika sonuçlar ve günlere doğru bir anda dönmesini de çok kolay görmüyorum.

Emre Belözoğlu açısından şanslı bir başlangıç.

Kulüp açısından olan durumlar aslında teknik direktör açısından şanslı avantajlar.

Bu durum, teknik direktöre uzun bir zaman ve kredi sağlıyor.

Emre bunu kendi felsefesi doğrultusunda geliştirebilirse pozitif adım atmış olur.

(Ali GÜLTİKEN - SABAH)