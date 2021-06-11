Beşiktaş'ın Vida'yla yeni sözleşme için şartı var

Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki Domagoj Vida ile sözleşme uzatmak için indirim şartı sunacak.

GÜNDEM 11.06.2021 - 18:05 11.06.2021 - 18:08 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ın Vida'yla yeni sözleşme için şartı var

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları bütün hızıyla devam ederken her defasında gündeme Domagoj Vida'nın kazandığı ücret geliyor. Siyah beyazlı takımda beşinci sezona hazırlanan 32 yaşındaki stoperin kazandığı yıllık 3,5 milyon avroluk ücret, hem iç hem de dış transferde yöneticilerin elini zorlaştırıyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Mali dengeyi sağlamaya çalışan yönetim, kadroya katmak istediği oyunculara teklif yaparken menajerlerinden "En az Vida kadar ücret isteriz" şeklinde cevaplarla karşılaşıyor.

Garanti verilecek

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Başkan Ahmet Nur Çebi bu duruma çare bulmak için özel bir plan hazırladı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Domagoj Vida'dan yıllık ücretinde indirime gitmesi istenecek. Hırvat yıldız bu teklifi kabul ederse iki yıllık yeni kontrat yapılmasının garantisi verilecek. Yönetim yapılacak transferlerde yıllık tavan ücreti 2 milyon avroda tutmak istiyor. Son olarak Aboubakar, yıllık 3,5 milyon avro isteği kabul edilmeyince Suudi Arabistan'ın en-Nasrr takımına gitmişti. (TÜRKİYE GAZETESİ)

#vida #Sözleşme #Beşiktaş
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