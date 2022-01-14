Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi gerçekleştiriliyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi büyük takımların yer aldığı Galatasaray'ın ise Denizlispor'a yenilerek veda ettiği turnuvada son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekimine federasyon yetkilileri ile kulüp temsilcilerinin katıldı.

RAKİP GÖZTEPE, BEŞİKTAŞ EV SAHİBİ

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turundaki rakibi Göztepe oldu. Siyah beyazlılar, ev sahibi olarak mücadele edecek.

İŞTE EŞLEŞMELER:

Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor

VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor

Kasımpaşa - Gaziantep FK

Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor

Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup Sivasspor

Altaş Denizlispor - Trabzonspor

Beşiktaş - Göztepe

Son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak.