Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi gerçekleştiriliyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi büyük takımların yer aldığı Galatasaray'ın ise Denizlispor'a yenilerek veda ettiği turnuvada son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekimine federasyon yetkilileri ile kulüp temsilcilerinin katıldı.
RAKİP GÖZTEPE, BEŞİKTAŞ EV SAHİBİ
Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turundaki rakibi Göztepe oldu. Siyah beyazlılar, ev sahibi olarak mücadele edecek.
İŞTE EŞLEŞMELER:
Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor
VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor
Kasımpaşa - Gaziantep FK
Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor
Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor
Royal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup Sivasspor
Altaş Denizlispor - Trabzonspor
Beşiktaş - Göztepe
Son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak.