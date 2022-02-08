Gedson Fernandes'e imza attırarak yeni sezon öncesi ilk transferini yapan Beşiktaş durmuyor.

Yabancı sayısının 12'ye düşecek olmasını dikkate alan ve kadrodaki yerli kalitesini yükseltmek için kolları sıvayan siyah-beyazlılar 4 ismi listesine eklemiş durumda.

Yönetim, Yeni Malatyaspor formasını giyen Mustafa Eskihellaç için çalışmalara başladı. Genç futbolcunun bonservis bedelinin 3 milyon Euro olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlılar ayrıca Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı, Verona'dan Koray Günter ve Sassuolo'dan Kaan Ayhan için de harekete geçti.

Beşiktaş'ın Almanya başta olmak üzere Avrupa'da oynayan gurbetçi fubolcularla ilgili çalışma başlattığı da öğrenildi.

Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın yapılan operasyonun başında olduğu ve yeni sezon başlamadan en az 2 isme daha imza attırılacağı ifade edildi. Beşiktaş bu kez kadro planlamasını çok daha erken bitirmeyi düşünüyor. (FOTOMAÇ)