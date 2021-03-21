Beşiktaş'ın Süper Lig'de kalan maçları
Beşiktaş, öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.
FUTBOL 21.03.2021 - 21:22 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Vodafone Park'ta oynanan maçta kazanan çıkmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Siyah-beyazlıların Süper Lig'de kalan maçları;
Kasımpaşa
Alanyaspor
BB Erzurumspor (D)
MKE Ankaragücü
Sivasspor (D)
Kayserispor
Çaykur Rizespor (D)
Hatayspor
Galatasaray (D)
Fatih Karagümrük
Göztepe (D)
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