Beşiktaş'ın Süper Lig'de kalan maçları

Beşiktaş, öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.

FUTBOL 21.03.2021 - 21:22 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ın Süper Lig'de kalan maçları

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta oynanan maçta kazanan çıkmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. 

Siyah-beyazlıların Süper Lig'de kalan maçları;

Kasımpaşa

Alanyaspor

BB Erzurumspor (D)

MKE Ankaragücü

Sivasspor (D)

Kayserispor

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbi tarihi nedir?

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbi tarihi nedir?

Çaykur Rizespor (D)

Hatayspor

Galatasaray (D)

Fatih Karagümrük

Göztepe (D)

#Beşiktaş #Süper Lig
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