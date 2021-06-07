Beşiktaş'ın stoperi Welinton'un en anlamlı golü

Welinton'un mutlu günü... Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Welinton, baba oluyor. Ülkesi Brezilya'da takım arkadaşı Josef de Souza ile tatil yapan Welinton, bebeğinin cinsiyetini yapılan organizasyonla öğrendi.

Eşinin attığı futbol topuna vuran Welinton, çıkan mavi renk sonrası büyük sevinç yaşadı. Josef de Souza, Welinton'un büyük sevinç yaşadığı o anları sosyal medya hesabından paylaştı. (FANATİK)