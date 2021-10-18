Beşiktaş'ın Sporting Lizbon maçı kamp kadrosu açıklandı
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G grubunda Sporting ile İstanbul'da karşılacak. Siyah Beyazlı takımın kamp kadrosu açıklandı.
FUTBOL 18.10.2021 - 20:22 18.10.2021 - 20:24 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ın Sporting maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francesco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş, Alex Teixeira.
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