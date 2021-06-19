Beşiktaş'ın sezon öncesi kamp programında zoraki değişiklik

Beşiktaş'ın sezon öncesi Slovakya'da gerçekleştirmek istediği sezon öncesi ilk kampı, pandemiden dolayı iptal edildi.

FUTBOL 19.06.2021 - 16:35 19.06.2021 - 16:37 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ın sezon öncesi kamp programında zoraki değişiklik
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Beşiktaş'ın 5-15 Temmuz tarihleri arasında Slovakya‘da yapmayı planladığı sezon öncesi ilk etap kampı, Slovakya hükümeti tarafından uygulanan COVID-19 tedbirleri kapsamında zorunlu karantina yapılmasından dolayı iptal edildi. 

Beşiktaş, ilk etap kampını Nevzat Demir Tesisleri’nde yapacak. Beşiktaş ikinci kampı ise yurt dışında yapacak. Hazırlık maçlarının da gerçekleştirileceği bu kampın yeri henüz belli değil.

#Slovakya #Kamp #Beşiktaş
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