Beşiktaş'ın sezon öncesi kamp programında zoraki değişiklik

Beşiktaş'ın 5-15 Temmuz tarihleri arasında Slovakya‘da yapmayı planladığı sezon öncesi ilk etap kampı, Slovakya hükümeti tarafından uygulanan COVID-19 tedbirleri kapsamında zorunlu karantina yapılmasından dolayı iptal edildi.

Beşiktaş, ilk etap kampını Nevzat Demir Tesisleri’nde yapacak. Beşiktaş ikinci kampı ise yurt dışında yapacak. Hazırlık maçlarının da gerçekleştirileceği bu kampın yeri henüz belli değil.