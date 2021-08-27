Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini yakından tanıyalım

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi’nde, 2021-2022 sezonu grup kuraları dün İstanbul’da düzenlenen organizasyonda çekildi.

Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen kura çekimine 4. torbadan dahil olan temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu’nda Sporting Lizbon, Borussia Dortmund ve Ajax ile eşleşti. Portekiz ekibi Sporting Lizbon, Almanya’nın köklü kulübü Borussia Dortmund ve Hollanda futbolunun en önde gelen temsilcisi Ajax’la buluşan Kartal, grubunu ilk iki sırada bitirirse son 16 turuna adını yazdıracak. Kartal grubu 3. basamakta tamamlarsa yoluna UEFA Avrupa Ligi’nden devam edecek. Siyah-beyazlı takım son basamakta yer alması halinde Avrupa macerasını noktalayacak.

Şampiyonlar Ligi’nde takımlar son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak. 2021-2022 sezonu finali, Rusya’nın Saint Petersburg şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.

AJAX: Hollanda’nın lideri

Eredivisie’nin şampiyonu Ajax, Hollanda’nın UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye’yi geçmesiyle Şampiyonlar Ligi’ne direkt katıldı. Amsterdam ekibi ülkenin en güçlü temsilcisi durumunda. Erik ten Haag’ın 4 yıllık yönetiminde oyununu oturtan Ajax, maç başına 3 gol atıyor. Marin, Traore ve Lang gibi isimlerle yollarını ayıran kırmızı-beyazlıların 350 milyon euro bedele sahip kadrosunda Blind, Klaassen ve Danilo gibi isimler dikkat çekiyor.

İDEAL 11

Stekelenburg, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Alvarez, Gravenberch, Berghuis, Klaassen, Tadic, Haller

B.DORTMUND: Haaland büyük güç

Borussia Dortmund, Erling Haaland’la daha da güçlendi. Gol makinesi Norveçli santrforun yanında takımın beyni Marco Reus ve sol kanat Thorgan Hazard diğer etkili isimler olarak öne çıkıyor. Jadon Sancho ile yollarını ayıran Dortmund, Hollanda Milli Takımı’nın santrforu Malen’i kadrosuna kattı ve ofansif gücünü artırdı. Kadro değeri 557 milyon euroya çıkan Marco Rose yönetimindeki Dortmund, savunma hatalarıyla da dikkat çekiyor.

İDEAL 11: Kobel, Passlack, Witsel, Akanji, Schulz, Bellingham, Dahoud, Reyna, Reus, Haaland, Malen

SPORTING: Amorim faktörü

Sporting, Portekiz’de 18 yıl sonra şampiyon oldu. Takımın başarısında aslan payı teknik direktör Ruben Amorim’e veriliyor. 35 yaşında, en üst seviyede yalnızca iki aylık deneyimi bulunan Amorim, Braga’ya 10 milyon euro fesih bedeli ödenerek takımın başına getirilmişti. Takımına üçlü savunma oynatan Amorim’in öğrencileri Gonçalves gibi oyuncularla kanatlardan bindirirken, ileri uçta da topları golcü Paulinho ile buluşturmaya çalışıyor.

İDEAL 11: Adan, Neto, Coates, Inacio, Esgaio, Luiz, Palhinha, Vinagre, Goncalves, Santos, Paulinho

Eline sağlık!

Grup kuraları, UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti ve geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde zafere ulaşan Chelsea’nin eski futbolcuları Branislav Ivanovic ile Michael Essien tarafından gerçekleştirildi. Beşiktaş’ın isminin yazılı olduğu topu Essien çekti. Kartal’ı tam dişine göre bir gruba gönderen Ganalı eski yıldız sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Maç takvimi

1. Maçlar: 14-15 Eylül

2. Maçlar: 28-29 Eylül

3. Maçlar: 19-20 Ekim

4. Maçlar: 2-3 Kasım

5. Maçlar: 23-24 Kasım

6. Maçlar: 7-8 Aralık

* Son 16 turu ilk maçları 15-16 Şubat ve 22-23 Şubat 2022’de, rövanş maçları 8-9 Mart ve 15-16 Mart 2022’de oynanacak. Çeyrek final ilk maçları 5-6 Nisan 2022’de, rövanş maçları 12-13 Nisan 2022’de yapılacak. Yarı final ilk maçları 26-27 Nisan 2022’de, rövanş maçları 3-4 Mayıs 2022’de oynanacak. (MİLLİYET)