Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri ve muhtemel torbalar
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerini bekliyor. Grup aşamasında kura çekimine 3. veya 4. torbadan katılacak Beşiktaş'ın durumu Avrupa Ligi finali sonrasında netleşecek.
Süper Lig’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Siyah-Beyazlılar’a, Devler Ligi için müjdeli haber önceki gün geldi. İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’nin sezonu 4. bitirmesi sonrasında Kara Kartal, Şampiyonlar Ligi’ne direkt grup aşamasından katılmayı garantiledi.
Son gelişme sonrasında gözler, Beşiktaş’ın hangi torbada yer alacağına çevrildi. Dev turnuvanın kura çekiminde 3. ya da 4. torbada yer alacak Kartal için yarın oynanacak Avrupa Ligi finali de önem taşıyor. Sergen Yalçın ve öğrencilerinin torbalardaki kaderi; Manchester United ile Villarreal’in karşı karşıya geleceği maçla belli olacak. İngiliz ekibinin galip gelmesi halinde Beşiktaş, 3. torbadan kuraya katılacak.
300 milyon TL’lik gelir
Şampiyonlar Ligi’nde 3. ya da 4. torbada yer alacak olan Beşiktaş’ı ilk 2 torbada zorlu rakipler bekliyor. Dev organizasyonda 3. torbada yer alırsa grup aşamasında eli daha da güçlenecek olan Beşiktaş, ekonomik olarak büyük bir gelir elde edecek. Siyah-Beyazlılar, dev turnuvada Türkiye’yi tek başına temsil ederse yaklaşık 30 milyon Euro’luk parayı kasasına koyacak. Yaklaşık 300 milyon TL’lik sıcak para girdisi, Kara Kartal’ın ekonomisine büyük bir katkı sağlayacak.
DEVLER LİGİ’NDE MUHTEMEL TORBALAR
1.TORBA
Atletico Madrid
M.City
B.Münih
İnter
Lille
Sporting Lisbon
M.United/Villarreal*
Chelsea*
2.TORBA
R.Madrid
Barcelona
Juventus
PSG
Liverpool
Sevilla
Porto*
B.Dortmund*
3.TORBA
BEŞİKTAŞ*
Ajax
S.Donetsk*
RB Leipzig
Salzburg*
Benfica*
Atalanta
Zenit*
4.TORBA
Monaco*
D.Kiev
D.Zagreb*
Slavya Prag*
Olympiakos/Kopenhag*
Club Brugge
Milan
Wolfsburg
(Not: Yanında (*) bulunan takımların durumu ön eleme maçlarına ya da Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerinin sonucuna göre netlik kazanacak.) (FANATİK)
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