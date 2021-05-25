Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri ve muhtemel torbalar

Süper Lig’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Siyah-Beyazlılar’a, Devler Ligi için müjdeli haber önceki gün geldi. İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’nin sezonu 4. bitirmesi sonrasında Kara Kartal, Şampiyonlar Ligi’ne direkt grup aşamasından katılmayı garantiledi.

Son gelişme sonrasında gözler, Beşiktaş’ın hangi torbada yer alacağına çevrildi. Dev turnuvanın kura çekiminde 3. ya da 4. torbada yer alacak Kartal için yarın oynanacak Avrupa Ligi finali de önem taşıyor. Sergen Yalçın ve öğrencilerinin torbalardaki kaderi; Manchester United ile Villarreal’in karşı karşıya geleceği maçla belli olacak. İngiliz ekibinin galip gelmesi halinde Beşiktaş, 3. torbadan kuraya katılacak.

300 milyon TL’lik gelir

Şampiyonlar Ligi’nde 3. ya da 4. torbada yer alacak olan Beşiktaş’ı ilk 2 torbada zorlu rakipler bekliyor. Dev organizasyonda 3. torbada yer alırsa grup aşamasında eli daha da güçlenecek olan Beşiktaş, ekonomik olarak büyük bir gelir elde edecek. Siyah-Beyazlılar, dev turnuvada Türkiye’yi tek başına temsil ederse yaklaşık 30 milyon Euro’luk parayı kasasına koyacak. Yaklaşık 300 milyon TL’lik sıcak para girdisi, Kara Kartal’ın ekonomisine büyük bir katkı sağlayacak.

DEVLER LİGİ’NDE MUHTEMEL TORBALAR

1.TORBA

Atletico Madrid

M.City

B.Münih

İnter

Lille

Sporting Lisbon

M.United/Villarreal*

Chelsea*

2.TORBA

R.Madrid

Barcelona

Juventus

PSG

Liverpool

Sevilla

Porto*

B.Dortmund*

3.TORBA

BEŞİKTAŞ*

Ajax

S.Donetsk*

RB Leipzig

Salzburg*

Benfica*

Atalanta

Zenit*

4.TORBA

Monaco*

D.Kiev

D.Zagreb*

Slavya Prag*

Olympiakos/Kopenhag*

Club Brugge

Milan

Wolfsburg

(Not: Yanında (*) bulunan takımların durumu ön eleme maçlarına ya da Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerinin sonucuna göre netlik kazanacak.) (FANATİK)