Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi planı

Süper Lig’de 31. haftayı 1 maç eksiğine rağmen en yakın rakibi Galatasaray’ın 3 puan önünde zirvede kapatan Kara Kartal’da kalan 11 maçlık periyotta mutlu sona ulaşılacağına olan inanç tam... Sezonu şampiyon olarak tamamlayıp sonrasında Devler Ligi’ne gitmenin hesaplarını yapan Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda yeni sezonun planlaması için şimdiden düğmeye bastı. Sezonu zirvede tamamlayıp gruplara kalan takım, lig ikincisi ön elemeyi aşamazsa reklam gelirleri ve diğer kalemler de eklenince yaklaşık 30 milyon Euro’luk bir pastayı tek başına alacak. Kartal’ın, bu miktarı elde etmesi halinde atacağı adımlar netleşmeye başladı.

Sporting’e dönmek istemiyor

Siyah-Beyazlılar, sezonu Süper Lig’in zirvesinde tamamlayıp Şampiyonlar Ligi’nin yolunu tutması halinde kadrosunda önemli bir değişim yaşanacak. İlk olarak kulüple kiralık sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal’ın bonservislerinin alınması, bu başarılamasa bile en az 1 sezon daha kadroda tutulmaları sağlanacak. Portekiz ekibi Sporting’le 2024’e kadar sözleşmesi bulunan Valentin Rosier için yaptığı atakta son olarak 4 milyon Euro’luk bir taleple karşılaşan yönetim, 24 yaşındaki sağ beki kadrosunda tutmak için sınırları zorlayacak.

Leicester’ın planında yok

Sezon başında Leicester City’den bedelsiz olarak kiraladığı Rachid Ghezzal’ın da takımda kalmasını isteyen yönetim, eğer takım Şampiyonlar Ligi’nin yolunu tutarsa bu amacına ulaşma şansı oldukça artacak. Kulüp, şampiyonluk halinde Ada kulübüyle 1 yıllık daha kontratı bulunan Cezayirli kanat oyuncusunun bonservisini almak için daha agresif olabilecek. 2018 yılında 14 milyon Euro bedelle katıldığı Leicester’da bekleneni veremeyen Ghezzal, Ada takımının menaceri Brendan Rodgers’ın kadro planlamasında yer almıyor.

Aboubakar’a zam yolda

Beşiktaş’ta bu 2 kritik isme ek olarak bu sezon 28 maça çıkıp 15 gol ve 5 asistle oynayan Vincent Aboubakar, 2 karşılaşmada daha görev yaparsa sözleşmesi 1 yıl daha otomatik olarak uzayacak. Siyah-Beyazlılar’a bonuslarla beraber 1.2 milyon Euro’ya imza atan Vincent Aboubakar başta olmak üzere performansıyla fark yaratan birçok ismin maaşına da zam yapılması bekleniyor. Kadrodaki ayrılıklara göre takımın; stoper, orta saha, kanat ve forvet hamleleri de yapma ihtimali bulunuyor. (FANATİK)