Premier Lig'de Chelsea'nin sezonu dördüncü sırada tamamlamasıyla Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmesi kesinleşti.

Chelsea ilk dörtte yer almasa ve Şampiyonlar Ligi'ni kazansaydı Beşiktaş, Devler Ligi'nde ön eleme oynayacaktı. Ancak İngiliz ekibinin ligi dördüncü bitirmesiyle bu ihtimal ortadan kalktı. Şampiyonlar Ligi'nin kazananı fark etmeksizin Beşiktaş gelecek sezon grup etabına katılmaya hak kazandı.