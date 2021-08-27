Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! İşte Kartal'ın devler ligi maç programı
Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş C grubunda mücadele edecek. Beşiktaş'ın şampiyonlar ligi fikstürü belli oldu.
FUTBOL 27.08.2021 - 23:30 27.08.2021 - 23:34 Kartal Bakışı
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi C grubunda temsil edecek olan Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu.
Siyah Beyazlılar maç programına göre ilk maçını İstanbul'da Vodafone Park stadyumunda Borussia Dortmund'a karşı oynayacak.
İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi C grubu maç programı:
15 Eylül | Beşiktaş-Dortmund
28 Eylül | Ajax-Beşiktaş
19 Ekim | Beşiktaş-Sporting
3 Kasım | Sporting-Beşiktaş
24 Kasım | Beşiktaş-Ajax
7 Aralık | Dortmund-Beşiktaş
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