Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! İşte Kartal'ın devler ligi maç programı

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi C grubunda temsil edecek olan Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu.

Siyah Beyazlılar maç programına göre ilk maçını İstanbul'da Vodafone Park stadyumunda Borussia Dortmund'a karşı oynayacak.

İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi C grubu maç programı:

15 Eylül | Beşiktaş-Dortmund

28 Eylül | Ajax-Beşiktaş

19 Ekim | Beşiktaş-Sporting

3 Kasım | Sporting-Beşiktaş

24 Kasım | Beşiktaş-Ajax

7 Aralık | Dortmund-Beşiktaş