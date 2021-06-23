Beşiktaş'ın sahaya ineceği tarih belli oldu

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını 5 Temmuz Pazartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılacak.

FUTBOL 23.06.2021 - 13:16 23.06.2021 - 13:21 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ın sahaya ineceği tarih belli oldu
Beşiktaş'ta gözler Rosier'de... Kartal'ın rakibi çok

Beşiktaş'ta gözler Rosier'de... Kartal'ın rakibi çok

Süper Lig'in son şampiyonu ve aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş, 2021-2022 futbol sezonu çalışmalarına 5 Temmuz'da başlayacak.

5-15 Temmuz'da Slovakya'da yapılması planlanan ilk kamp dönemi, bu ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan zorunlu karantina nedeniyle iptal edilmişti.

#Beşiktaş #Yeni sezon
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