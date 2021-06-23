Beşiktaş'ın sahaya ineceği tarih belli oldu
Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını 5 Temmuz Pazartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılacak.
FUTBOL 23.06.2021 - 13:16 23.06.2021 - 13:21 Kartal Bakışı
Süper Lig'in son şampiyonu ve aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş, 2021-2022 futbol sezonu çalışmalarına 5 Temmuz'da başlayacak.
5-15 Temmuz'da Slovakya'da yapılması planlanan ilk kamp dönemi, bu ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan zorunlu karantina nedeniyle iptal edilmişti.
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