Beşiktaş'ın rakibi Ajax'ın golcüsü Haller performansıyla dikkat çekiyor

Şampiyonlar Ligi C grubunda ikinci maçta Ajax ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ı zorlu bir forvet daha bekliyor. Ajax'ın golcüsü Haller formuyla dikkat çekiyor.

GÜNDEM 18.09.2021 - 09:58 18.09.2021 - 10:03 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ın rakibi Ajax'ın golcüsü Haller performansıyla dikkat çekiyor

İkinci hafta maçları kapsamında 28 Eylül’de Ajax deplasmanına gidecek Beşiktaş'ı formda ve zor bir forvet daha bekliyor.

Kartal’da bu kez de gözler Sebastien Haller’in üzerinde olacak. Haller 2021 yılında 29 maçta 29 gole direkt etki etti, 21 gol 8 asist yaptı.

TFF'den statlara giriş şartlarıyla ilgili bilgilendirme

TFF'den statlara giriş şartlarıyla ilgili bilgilendirme

Haller, Ajax ile 2021-22 sezonunda 6 maçta 8 gol, 1 asiste imza atarak da formda olduğunu gösterdi. 27 yaşındaki Fildişili forvet çarşamba akşamı Sporting’i deplasmanda 5-1 yendikleri maçta 4 gol birden atarak yıldızlaşmıştı. (MİLLİYET)

#Beşiktaş #Ajax #haller
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