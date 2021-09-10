Beşiktaş'ın Malatyaspor maçı kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ta Atiba ve Cyle Larin maç kadrosunda yok. Kanada Milli Takımından geç dönen ikili, Malatyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Kart cezalısı Salih ve sakatlığı süren Umut Meraş da kadroya alınmadı. Yeni transfer Miralem Pjanic ile Alex Teixeira Malatyaspor karşısında teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi durumunda forma giyebilecekler.

Beşiktaş'ın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ersin, Mert, Rosier, Rıdvan, Montero, Josef, Nkoudou, Batshuayi, Oğuzhan, Göktan, Can, Mehmet, Pjanic, Ghezzal, Necip, Nsakala, Welinton, Vida, Kenan, Güven, Teixeira (NTV SPOR)