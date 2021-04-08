Beşiktaş'ın listesindeki Salih Özcan için Köln'den resmi açıklama

Bundesliga ekiplerinden Köln ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan gurbetçi oyuncu Salih Özcan için Alman temsilcisinden açıklama geldi. Köln Sportif Direktörü Horst Helds, 23 yaşındaki oyuncunun ayrılmaya daha yakın olduğunu belirtti.

"SÖZLEŞME İMZALAMAMIZ ZOR"

Heldt, Salih'in yaptıkları teklifi kabul etmediğini söylerken, "Salih Özcan ile sözleşme imzalamamız zor gibi gözüküyor. Yine de görüşüyoruz ve her şey mümkün. Birkaç nedenden dolayı kolay değil. Salih, gelecek sezon hangi ligde olacağımızı merak ediyor ve şu anda bunun cevabını veremiyoruz. Zamanını değerlendiriyor, onun bekle ve gör taktiğini kabul etmek zorundayız" dedi.

Oyuncunun sözleşmesini uzatmamasına rağmen oynamaya devam edeceğini de kaydeden yönetici, "Saha içinde ben her zaman Salih'e yüzde 100 güvenirim. Bu kulüp için elinden gelen her şeyi yapar" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'TAN BİR TEMAS OLDU"

Salih Özcan da geçtiğimiz günlerde, "Beşiktaş'tan bir temas oldu ancak daha fazlasını bilmiyorum. Menajerim bu konuyla ilgileniyor" şeklinde açıklama yapmıştı.

Bu sezon Köln'de toplam 26 maçta görev alan Salih Özcan, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

(SPORX)