Beşiktaş'ın kulüp borcu 3.3 milyar TL

Beşiktaş’ın online olarak gerçekleşen Divan Kurulu Toplantısı’nda Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, mali tabloları açıkladı.

GÜNDEM 20.12.2020 - 12:30 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ın kulüp borcu 3.3 milyar TL

Beşiktaş’ın online olarak gerçekleşen Divan Kurulu Toplantısı’nda Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, mali tabloları açıkladı.

Açıklanan rakama göre kulübün borcu 3 milyar 376 milyon 82 bin TL. Siyah-Beyazlılar’ın alacağı ise 290 milyon 769 bin TL. Yaşanan pandemi döneminde Kara Kartal’ın 9 ayda 91 milyon 286 bin TL zarar ettiği açıklanırken, son 3 aydaki zarar ise 40 milyon TL olarak belirlendi. Beşiktaş’ın toplam temlikleri ise 5 milyar 406 milyon 223 bin TL.

2021 şampiyonluk oranları güncellendi

2021 şampiyonluk oranları güncellendi

(Fanatik)

#Beşiktaş #Borç
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
Takım O Av P
  Şamp. Ligi   UEFA   Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.