Beşiktaş'ın kulübesindeki güç N'Koudou

25 yaşındaki futbolcu, sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalmıştı.

FUTBOL 27.11.2020 - 09:12 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ın kulübesindeki güç N'Koudou
Cyle Larin: Şampiyonluğa yürüyoruz

Cyle Larin: Şampiyonluğa yürüyoruz

N'Koudou, Başakşehir maçında son 25 dakika süre alarak ligde ilk kez sahaya çıktı. Arkadaşlarıyla arasındaki açığı kapatmak için sıkı bir şekilde çalışan yıldız futbolcunun keyfi yerinde. N'Koudou, her geçen gün kondisyonunu artırarak kısa sürede ilk 11'deki yerini almak istiyor. Ancak Kamerun asıllı Fransız futbolcu, bu hafta da kulübede olacak. N'Koudou, Fenerbahçe derbisinde Sergen Yalçın'ın en önemli yedek silahı olarak bekleyecek.

Kaynak: Fanatik

#Beşiktaş #NKoudou
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