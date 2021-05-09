Feyyaz Uçar, A Spor'da Galatasaray - Beşiktaş derbisini değerlendirdi.

"Beşiktaş sezonun değil ama derbilerin en kötüsünü oynadı. Etkisizdi. Çok faktör var. Aboubakar, NKoudou, Oğuzhan ve diğer sakatlar nedeniyle eksik bir takımdı. Sergen hocanın hamleleri de skoru değiştirecek şekilde olamadı yokluktan"

"Beşiktaş'ın oyuncusu olacağını tartışacağım isimler var. Welinton'u tartışırım. NSakala'yı tartışırım. Artık beklemekten yorulduğumuz Ljajic'i tartışırım. Beşiktaş kadrosunda bu takım için yetersiz olan oyuncular olduğunu umutmayalım. Beşiktaş sadece bütün halinde iyi bir takım"

"Öne geçirir Beşiktaş'ı dediğimiz değişiklikleri yapamadı Sergen hoca. Atiba'nın yaptırdığı penaltıda, hiç onun gibi bir isme olmadı. Son golde Rosier'in ayağından kaçan bir toptan gol oldu"

"Neticede Beşiktaş'ın kaybettiği bir şey yok. Bu haftanın herşeyinden ders çıkarması gerekiyor Beşiktaş'ın şampiyon olması için"

"Sergen elindekiyle çok iyi işler yapıyor ama şartlara göre fikir değişikliğine de gidebilir. Bazen çok inat ediyor"

"İyi gitmiyor belli. Rosier'i al geriye. Gökhan konusunda da Larin ile yer değiştirmekte çok geç kaldı. Hocamızın bazen böyle inatları oluyor"

"Baskı oluşmayacak diye bir şey yok. Geriye doğru bakarsan tökezleyebilirsin. Önünde 2 tane final oynayacaksın. Fenerbahçe kazanamasa 1 galibiyet yetiyordu ama şimdi öyle değil."

"Şimdi bir yandan da Galatasaray'ın kazanmasına Fenerbahçe ne kadar sevindi o da var. Zirvede işler karıştı. Birincilik için kilitlenmişken ikinciye de bakmak gerekiyor. Her camia ayrı ayrı hesaplarını yapıyordur"

"Beşiktaş'ın derbiden önce kutlama organizasyonu hazırlığı yaptığını duyduk. Bu akLa mugayir fikir kimden çıktıysa herhalde geçmişten pek ders almıyor. Kutlayarak şampiyon olunmaz, önce şampiyon olunur sonra kutlanır. Önce sahayı düşüneceksin. Her maç bir ders niteliğindedir. Beşiktaş'ın istikbali için sadece sahaya bakması gerekiyor."

"Futbol bir mücadele ve motivasyon olayıdır. Maç sonuna motive olursan kaybedersin." (SPORX)