Beşiktaş'ın kamp programı, tarihleri belli oldu

Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu. Üç etapta gerçekleşecek kampın son bölümünde Kartal güçlü takımların olduğu bir turnuvaya katılacak.

FUTBOL 04.06.2021 - 11:21 04.06.2021 - 11:26 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ın kamp programı, tarihleri belli oldu

Kartal’da yeni sezon kamp programı büyük ölçüde şekillendi. 

Buna göre siyah-beyazlı takım ilk etap kamp çalışmalarını, 5-15 Temmuz tarihleri arasında Slovakya’nın Bratislava kentinde gerçekleştirecek. 

Beşiktaş, Şenol Güneş döneminde yeni sezon öncesi Bratislava’da kamp yaparken, teknik heyet ve futbolcular tesislerden çok memmun kalmıştı.

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Slovakya kampının ardından İstanbul’a dönecek olan siyah-beyazlı takım bir hafta BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde çalışacak. 

Kartal daha sonra özel turnuvaya katılmak için İspanya, İtalya veya Fransa’ya uçacak. 

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yönetimle yaptığı görüşmede güçlü takımların yer alacağı ciddi bir turnuvada takımını görmek istediğini söylediği öğrenildi. (SKORER)

#Beşiktaş #kamp programı
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