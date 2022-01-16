Önder Karaveli ile yeni bir döneme başlayan Beşiktaş’ta özellikle altyapıdan yetişen genç yıldızlar dikkat çekiyor. Son dönemde büyük kulüpler arasında en fazla altyapısından oyuncu kullanan kulüp olan siyah-beyazlılar, Önder Karaveli’nin teknik direktörlüğünde bu alanda daha fazla adımlar atmaya başladı. Beşiktaş U19 takımında çalışan Karaveli, siyah-beyazlı kulübün tarihinde efsaneler arasında yer alan Serpil Hamdi Tüzün’ün tedrisatından geçmesiyle dikkat çekiyor. 47 yaşındaki teknik adamın bu özelliği, kulübün gelecek için gençlere önem vermesine zemin hazırlıyor.

Geçen sezonki çifte kupa zaferi de dahil olmak üzere bu sezon altyapıdan yetişmiş isimlerin ilk 11’de önem kazanması beğeni topluyor. Artık kulüp tarihine geçen, kaptanlığa getirilen, zaferler kazanan ve 16 yıldır A takımda olan Necip Uysal, altyapıdan çıkan yıldızlara en önemli örnek oldu. Son 2 senede ise kaleci Ersin Destanoğlu ve sol bekte Rıdvan Yılmaz, A Milli Takım’a kadar yükseldi. Hatta Rıdvan Yılmaz bu sezon 2 gol 3 asistle direkt 5 gole katkı verdi.

Bu sezon ayrıca önce stoperde 18 yaşındaki Serdar Saatçı’nın beğenilen performansı ardından da son haftalarda 17 yaşındaki Emirhan İlkan’ın hem attığı golü hem de oyun tarzı gelecek için umutlandırdı. Ayrıca mevcut kadroda yedek kalecilerden 17 yaşındaki Emre Bilgin ve Uşakspor’dan dönen 20 yaşındaki sağ bek Kerem Kalafat hazır bulunuyor.

Gaziantep karşısında ilk 11’de sahaya çıkan ve bu sezon ikinci lig karşılaşmasında görev yapan 18 yaşındaki Emirhan İlkhan’ın başarılı futbolu, diğer gençlere de cesaret oldu.

Serpil Hamdi Tüzün imzası

Beşiktaş’ta altyapıdan yetişen yıldızlar adeta bir kulüp geleneği... 80’li yıllarda Serpil Hamdi Tüzün’ün öncülüğünde başlayan ‘özkaynak’ devrimi bir ilk olarak tarihe geçti.

Daha sonra da dönem dönem bu altyapı hamleleri devam etti. Teknik direktör Önder Karaveli de Serpil Hamdi Tüzün’ün öğrencileri arasında yer aldı.

Karaveli’nin A takımda kalıcı olmasıyla genç yıldızların yetiştirilmesi için bir umut doğdu. Son dönemde Necip’ten sonra Ersin, Rıdvan, Emirhan, Serdar Saatçı gibi isimler yeni bir dönem başlattı. (MİLLİYET)