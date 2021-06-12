Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği futbolculara transfer teklifleri geliyor

Beşiktaş’ın kadroda düşünmediği futbolcularına Süper Lig ekipleri talip oldu.

FUTBOL 12.06.2021 - 11:18 12.06.2021 - 11:21 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği futbolculara transfer teklifleri geliyor

Beşiktaş ’ın kadroda yer almayan oyuncularına, Süper Lig ’den birçok takımın ilgi duyduğu öğrenildi.

Milliyet'in haberine göre; Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay; Boyd ve Umut Nayır’ı isterken, Lens ve Douglas’a da diğer kulüplerin ilgi gösterdiği bildirildi. Boyd ve Umut Nayır konusunda Sergen Yalçın’ın raporuna göre karar verecek olan yönetim, Douglas ve Lens’i ise isteyen kulüplere bedelsiz verecek.

Beşiktaş'ta dört futbolcu bir şans daha istedi

Beşiktaş'ta dört futbolcu bir şans daha istedi

Beşiktaş Yönetimi, kendi kiralık gönderdiği oyuncularda da son kararı Sergen Yalçın’a bırakacak. Başta Kartal ve Atakan olmak üzere birçok oyuncusunu kiralık veren siyah-beyazlılar, yeniden kiraya göndereceği oyunculara kamp döneminden sonra karar verecek. (FANATİK)

#Beşiktaş #Süper Lig
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