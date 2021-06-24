Beşiktaş'ın hazırlık maçlarından birisi belli oldu

Beşiktaş'ın İspanyol ekibi Getafe ile hazırlık karşılaşması oynayacağı ortaya çıktı.

FUTBOL 24.06.2021 - 20:48 24.06.2021 - 20:55 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ın hazırlık maçlarından birisi belli oldu

Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi hazırlık maçlarından birisi belli oldu. İspanyol kulübü Getafe, hazırlık maçlarının programını paylaştığı takvimde Beşiktaş ile 4 Ağustos tarihinde karşılaşacaklarını duyurmuş oldu.

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İspanyol ekibinden yapılan paylaşımda Beşiktaş ile 4 Ağustos'ta İspanya'nın La Nucía kentinde bir hazırlık maçı oynanacağı bilgisine verildi.

Getafe geçtiğimiz sezon La Liga'yı 15. sırada tamamlamıştı.

#Beşiktaş #Getafe
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