Beşiktaş'ın hazırlık maçlarından birisi belli oldu

Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi hazırlık maçlarından birisi belli oldu. İspanyol kulübü Getafe, hazırlık maçlarının programını paylaştığı takvimde Beşiktaş ile 4 Ağustos tarihinde karşılaşacaklarını duyurmuş oldu.

İspanyol ekibinden yapılan paylaşımda Beşiktaş ile 4 Ağustos'ta İspanya'nın La Nucía kentinde bir hazırlık maçı oynanacağı bilgisine verildi.

Getafe geçtiğimiz sezon La Liga'yı 15. sırada tamamlamıştı.